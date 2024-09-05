Посол Швеции встретился с семьей арестованного активиста Фамиля Халилова

4 сентября посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренсон принял членов семьи арестованного активиста, инвалида I группы Фамиля Халилова. Во встрече также принял участие правозащитник Руфат Сафаров.

Как сообщил Сафаров на своей странице в Facebook, на встрече присутствовали также дипломаты посольств Латвии и Эстонии в Азербайджане. Встреча была организована по инициативе шведской правозащитной организации.

"Фамиль Халилов был депортирован из Швеции вместе с семьей и арестован в Баку. В настоящее время он продолжает голодовку уже 22 дня", - сказал правозащитник агентству Turan.

По его словам, посол Швеции спросил, что должно сделать его правительство, чтобы освободить Фамиля Халилова.

"Я довел до их сведения, что правительству Швеции следует связаться с правительством Азербайджана и привлечь внимание к трагическому положению Фамиля Халилова.

Во время встречи Фамиль Халилов позвонил жене и сказал, что верит, что правительство Швеции сделает все возможные для его освобождения», — отметил Сафаров.

Фамиль Халилов эмигрировал в Швецию в 2015 году из-за преследований по политическим мотивам, поскольку чувствовал, что его жизни угрожает опасность. Он прожил там вместе с супругой и детьми почти 8 лет, но в прошлом году был депортирован в Азербайджан.

2 мая этого года он был арестован по обвинению в распространении наркотиков в крупном размере.

Суд арестовал его на 4 месяца и ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако истинная причина ареста – критика правительства в соцсетях. Несмотря на паралич рук, он научился печатать на компьютере пальцами ног.

9 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось предварительное заседание по делу Халилова. Судебное заседание по существу состоится сегодня, 5 сентября.

Несмотря на то, что у Халилова не действуют руки и не может самостоятельно есть и пить, суд не изменил ему меру пресечения на домашний арест.