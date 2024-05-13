Посольство США отреагировало на критику Ильхама Алиева

В среду на встрече с жителями города Шуша президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал страны Минской группы ОБСЕ за их действия в урегулировании карабахского конфликта.

Алиев выразил недовольство почти тридцатилетним посредничеством Минской группы под сопредседательством США, России и Франции, которая не приняла решений, отвечающих интересам Азербайджана.

“В течение 28 лет деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа”, - сказал Алиев. Он обвинил бывших советских лидеров и западные державы в том, что они давали ложные обещания Армении относительно спорных территорий, что привело к затяжному конфликту и страданиям.

“Обещания этих земель армянам Горбачевым, а затем Ельциным, как Францией, так и Америкой, не были случайными. Они не хотели решать этот вопрос”, - добавил Алиев. Крупные игроки региональной дипломатии - Франция и Америка, не могут игнорировать позицию Азербайджана, продолжил он.

Заявление азербайджанского лидера прозвучало вскоре после визита посла США в Шушу. “Приезд любого посла в Шушу не должен восприниматься нами как благодарность. Здесь, на этой земле право голоса принадлежит нам. Наша политика основана на международном праве и справедливости”, - заявил он.

Комментируя эти обвинения Алиева азербайджанской службе «Голоса Америки», посольство США в Азербайджане отметило важность продолжения дипломатических усилий между Азербайджаном и Арменией для заключения мирного договора.

Посольство подчеркнуло, что обе страны добились значительных успехов на пути к соглашению, признающему их суверенитет и территориальную целостность.

“Мы призываем сохранить эту динамику и заключить соглашение, основанное на результатах предыдущих переговоров. Мы продолжаем поддерживать руководство обеих стран и предлагаем помощь в достижении достойного и прочного мира, в котором уважаются права всех”, - подчеркнуло посольство.