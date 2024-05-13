Состояние Алескера Мамедли, находящегося в заключении, ухудшилось

Насими Мамедли - брат арестованного учредителя интернет-издания Алескера Мамедли, сообщил Turan, что лечение брата прекратилось. "Курс лечения, назначенный врачом, завершился, а новый не начался. Анализы у Алескера взяли 10 дней назад, но результатов ему не сообщили, поэтому он не может начать новый курс лечения».

Аоескеру обещали сделать анализ на биопсию и даже спросили, где он хочет сдать этот анализ, однако ничего сделано не было, отметил его брат.

*Есть подозрние, что у Алескера Мамедли имеется онкологическое заболевание. Его арестовали 8 марта на 4 месяца по обвинению в нарушении статьеи 206.3.2 УК (контрабанда по предварительному сговору).

Ранее, 6 марта были задержаны 7 сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив. Пятеро из них были заключены под стражу, еще двое взяты под стражу в полиции.