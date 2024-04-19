Предлагаемый запрет на предоставление фото-видео в СМИ противоречит Конституции и элементарной логике – Фуад Агаев

Предложенные изменения в Кодекс об административных правонарушениях, вынесеные на обсуждение Милли Меджлиса, противоречат Конституции Азербайджана. Об этом агентству Turan заявил известный адвокат Фуад Агаев, комментируя поправку о том, что лица, предоставляющие медиа-субъекту фото-видео или звукозапись, сделанные в ходе производства по делу об административном правонарушении, будут штрафоваться, если это сделано без согласия того, в отношении которого ведется административное производство, и потерпевшего по этому делу. За это предусмотрен штраф для должностных лиц от 1000 до 1500 манатов.

По словам Фуада Агаева, административные правонарушения касаются общественных событий. Это не личная жизнь, поэтому предлагаемый запрет противроречит свободе слова и свободе получения и распространения информации.

В законе все должно быть четко определено. В данном случае, этого нет и не понятно к какому именно событию или процессу это относится. Все суды об административных правонарушениях являются открытыми и там работают журналисты. Значит, теперь они не смогут вести аудиозапись процесса. Или если произошла автоавария и к месту поъехали сотрудники полиции и начали расследование, это можно считать «производством» по правонарушению. Значит, журналисты не имеют право освещать случившеемя или использовать фото-видео, сделанные свидетелями? Согласится ли явный виновник автоаварии или хулиган на улице, чтобы факт его вины был засвидетельствован? Конечно, нет, отметил Агаев.

В целом, под понятие «производство по делу об административном правонарушении» можно подвести все, что угодно. Поэтому, данное ограничение станет причиной различных злопоутреблений, и не будет способствовать прозначности и объективности принимаемых решений.

Кроме всего прочего, данное ограничение существенно усложнит работы СМИ, подчеркнул юрист.