Ильхам Алиев едет в Москву с рабочим визитом

Ильхам Алиев едет в Москву с рабочим визитом

22 апреля в Москве пройдут переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, который прибудет в Россию с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике.

По случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. В советское время этот проект курировал бывший глава Азербайджана Гейдар Алиев.