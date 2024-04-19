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Ильхам Алиев едет в Москву с рабочим визитом
22 апреля в Москве пройдут переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, который прибудет в Россию с рабочим визитом.
Как сообщила пресс-служба Кремля, планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике.
По случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. В советское время этот проект курировал бывший глава Азербайджана Гейдар Алиев.
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