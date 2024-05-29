Предложение о российском консульстве в Ханкенди "зондирующее", считает азербайджанский депутат

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков назвал недавнее предложение открыть российское консульство в Ханкенди "пробным шаром". Это предложение, сделанное главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, застало Мусабекова врасплох, что указывает на то, что это намерение не было широко обсуждаемо в российских дипломатических кругах.

В своем посте в Facebook Мусабеков выразил удивление намерением российской стороны открыть Генеральное консульства в Ханкенди. "Я не знал о таком намерении Российской Федерации", - написал он. Во время встречи с делегацией Милли Меджлиса в Баку Карасин объявил о планах МИД России открыть консульство в Ханкенди в текущем, 2024 году. Он обосновал это тем, что это "устранит неравенство во взаимном консульском присутствии".

Мусабеков поставил под сомнение необходимость создания такого консульства исключительно ради обеспечения баланса консульского присутствия. "Открытие Генерального консульства только для устранения диспропорций не представляется оправданным", - отметил он.

"Григорий Карасин - очень опытный дипломат и занимал руководящие должности в Министерстве иностранных дел России. Однако его заявление по поводу Генерального консульства в Ханкенди не следует воспринимать как официальное. Оно носит скорее зондажный характер", - пояснил Мусабеков. Он подчеркнул, что позиция Азербайджана будет определена только после того, как МИД России официально представит соответствующее предложение.

Мусабеков изложил сложившуюся дипломатическую практику, которая последует за таким предложением: встречи, переговоры и переписка между дипломатами для оценки возможности и целесообразности открытия консульства в Ханкенди. Прежде чем принимать решение о времени, месте и назначении Генерального консула, потребуется принципиальное согласие.

В настоящее время Азербайджан имеет два консульства в России, расположенные в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, для обслуживания многочисленного азербайджанского населения в России. Азербайджан, напротив, является небольшой страной, и его консульские службы эффективно управляются из Баку.

Мусабеков отметил уникальные условия, сложившиеся в Ханкенди после вывода российских миротворческих сил. "В Ханкенди и его окрестностях нет российских военнослужащих или членов их семей. Доступ ограничен и регулируется. Граждане Азербайджана возвращаются после изгнания. Здесь нет российских компаний, а авиационное и железнодорожное сообщение пока не восстановлено. Неясно, какую консульскую деятельность намерено осуществлять здесь российское внешнеполитическое ведомство", - заявил он.

Мусабеков предложил свою интерпретацию ситуации, отметив, что многие армяне, имеющие корни в Карабахе, сейчас проживают в России. "Если российское консульство в Ханкенди призвано облегчить их поездки в Карабах в качестве граждан России, то это преждевременно. Въезд лиц армянской национальности в Азербайджан запрещен по известным причинам. Без заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией эта политика вряд ли изменится, и консульство останется без работы", - прокомментировал он.

Министерство иностранных дел Азербайджана еще не выразило официальную позицию по поводу предложения Карасина. В то время как дипломатические дискуссии продолжаются, последствия открытия российского консульства в Ханкенди остаются неопределенными, что отражает сложности региональной политики и хрупкое равновесие международных отношений на Южном Кавказе.