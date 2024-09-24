Президент Азербайджана открыл в Баку оборонную выставку ADEX-2024 [ВИДЕО]

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в 5-й Юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX-2024) и 14-й Международной выставке средств внутренней безопасности, защиты и спасения «Securex Caspian», которые проходят в Баку Экспо Центре.

В своем обращении к участникам президент Алиев приветствовал международные делегации и подчеркнул способность Азербайджана проводить масштабные международные мероприятия с профессионализмом и современной инфраструктурой. Он отметил, что успешная организация таких мероприятий подчеркивает безопасность и стабильность Азербайджана, подчеркнув, что предстоящая 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29) является одним из самых значимых глобальных мероприятий, проводимых страной в этом году.

Алиев подчеркнул важность выставки ADEX как платформы для развития деловых связей между ведущими военно-промышленными компаниями и оборонными секторами дружественных и союзных стран. Мероприятие предоставляет возможность продемонстрировать новейшие оборонные технологии и военную технику, доступные на мировом рынке вооружений. В выставке принимают участие сотни известных компаний, которые стремятся укрепить международное военно-техническое сотрудничество и заключить новые оборонные контракты.

Подчеркивая достижения оборонной промышленности Азербайджана, президент Алиев отметил, что в настоящее время в Азербайджане производится более 1000 видов военной продукции, что укрепляет как национальную безопасность, так и международное оборонное партнерство. Президент подчеркнул, что Азербайджан привержен дальнейшему развитию своего оборонного потенциала, модернизации производственных мощностей и расширению военно-технического потенциала.

Алиев также отметил значительную роль оборонной промышленности Азербайджана в военных успехах страны, особенно в 44-дневной Отечественной войне, а опыт Вооруженных сил Азербайджана в настоящее время изучается военными институтами развитых стран.

На выставке Securex Caspian, которая проходит одновременно с ADEX, представлены передовые системы и оборудование безопасности для правоохранительных органов, пограничных служб, спасательных служб и служб экстренной помощи. Президент Алиев выразил уверенность, что представленные новинки будут хорошо восприняты участниками.

«Я рад приветствовать всех вас в Азербайджане», — сказал Алиев, завершив свое выступление наилучшими пожеланиями успеха обеим выставкам.