Грузинский адвокат о деле Афгана Садыгова
Грузинский адвокат о деле Афгана Садыгова
Адвокат Дмитрий Нозадзе посетил во вторник в СИЗО Гдлани учредителя сайта Azel.TV Афгана Садыгова.
Он сообщил агентству Turan, что Садыгов 4-е сутки продолжает голодовку с требованием прекращения уголовного преследования. Адвокат сказал Садыгову, что у него есть еще юридические средства для восстановления своих прав и посоветовал приостановить голодовку, однако Садыгов отказался.
Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Садыгова, адвокат сказал, что пока в этом направлении движения нет. Пока Садыгов не обжалует отказ предоставить ему политическое убежище – суд и апелляционную инстанцию, экстрадиция не может быть осуществлена.
По его словам, решение об отказе предоставить убежище пока не выдано защите, и поэтому пока не обжаловано.
*Афган Садыгов начал голодовку 20 сентября после того, как власти Грузии отказали ему в политическом убежище.
Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.
В августе по экстрадиционному запросу из Азербайджана Садыгова арестовали. В Баку его обвиняют в вымогательстве. Садыгов отвергает обвинения. Ранее он дважды был судим в Азербайджане. Правозащитные организации оба раза признавали его политзаключенным.
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