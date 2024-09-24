Грузинский адвокат о деле Афгана Садыгова

Адвокат Дмитрий Нозадзе посетил во вторник в СИЗО Гдлани учредителя сайта Azel.TV Афгана Садыгова.

Он сообщил агентству Turan, что Садыгов 4-е сутки продолжает голодовку с требованием прекращения уголовного преследования. Адвокат сказал Садыгову, что у него есть еще юридические средства для восстановления своих прав и посоветовал приостановить голодовку, однако Садыгов отказался.

Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Садыгова, адвокат сказал, что пока в этом направлении движения нет. Пока Садыгов не обжалует отказ предоставить ему политическое убежище – суд и апелляционную инстанцию, экстрадиция не может быть осуществлена.

По его словам, решение об отказе предоставить убежище пока не выдано защите, и поэтому пока не обжаловано.

*Афган Садыгов начал голодовку 20 сентября после того, как власти Грузии отказали ему в политическом убежище.

Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по экстрадиционному запросу из Азербайджана Садыгова арестовали. В Баку его обвиняют в вымогательстве. Садыгов отвергает обвинения. Ранее он дважды был судим в Азербайджане. Правозащитные организации оба раза признавали его политзаключенным.