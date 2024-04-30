Продолжается вывод миротворцев из Карабаха
Продолжается вывод миротворцев из Карабаха
Процесс поэтапного вывода российских миротворцев из Карабаха продолжается. Колонны бронетехники, спецтехники, бензовозов периодически прибывают на железнодорожную станцию Горан, что недалеко от города Гянджа. После погрузки на платформы, техника вместе с личным составом отбывает в Россию.
В беседе с корреспондентом Turan один из российских офицеров сказал, что вывод войск продлится до конца мая.
Решение о выводе контингента было принято в середине апреля, а вывод начался 16 числа.
Миротворцы были введены в Карабаха после завершения Второй карабахской войны в ноябре 2020 года.
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