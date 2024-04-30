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(4 часа назад)
Продолжается вывод миротворцев из Карабаха

Продолжается вывод миротворцев из Карабаха

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Продолжается вывод миротворцев из Карабаха

Процесс  поэтапного вывода российских миротворцев из Карабаха продолжается. Колонны бронетехники, спецтехники, бензовозов периодически прибывают на железнодорожную станцию Горан, что недалеко от города Гянджа. После погрузки на платформы, техника вместе с личным составом отбывает в Россию.

В беседе с корреспондентом Turan один из российских офицеров сказал, что вывод войск продлится до конца мая.

Решение о выводе контингента было принято в середине апреля, а вывод начался 16 числа.

Миротворцы были введены в Карабаха после завершения Второй карабахской войны в ноябре 2020 года.

Продолжается вывод миротворцев из Карабаха
Продолжается вывод миротворцев из Карабаха

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