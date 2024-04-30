Азербайджан  сотрудничает с ПРООН в целях содействия «зеленой» энергетике

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с исполняющей обязанности постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандрой Роккасальво, чтобы обсудить пути укрепления долгосрочного сотрудничества в энергетическом секторе. Обсуждения были сосредоточены на развитии сотрудничества в области технологий зеленой энергетики, повышении энергоэффективности и согласовании усилий с председательством Азербайджана на COP29.

На встрече была подчеркнута взаимная приверженность Азербайджана и ПРООН развитию прочного партнерства в инициативах по устойчивой энергетике. В частности, центральное место в обсуждениях занимал статус текущих проектов в области производства и экспорта возобновляемых источников энергии, строительства региональных сетей "зеленой" энергетики и мер по повышению энергоэффективности.

Особое значение имело обсуждение энергетической стратегии для освобожденных территорий, в которой особое внимание уделяется созданию зоны зеленой энергетики. Были изложены планы по использованию возобновляемых источников энергии как для внутреннего потребления, так и для экспорта, что подчеркивает приверженность Азербайджана экологической устойчивости в своей энергетической политике.

Ключевой аспект диалога касался повышения энергоэффективности в различных секторах, включая муниципалитеты, общественные здания и школы. Создание "Фонда энергоэффективности" и такие инициативы, как централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии, были названы ключевыми приоритетами в стремлении Азербайджана к устойчивому развитию.