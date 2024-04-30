Анар Мамедли заключен под стражу на 4 месяца

Анар Мамедли заключен под стражу на 4 месяца

Анар Мамедли заключен под стражу на 4 месяца

Хатаинский районный суд арестовал 30 апреля главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на 3 месяца 28 дней. Об этом Turan сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.

Защита расценивает решение суда, как неправомерное, поскольку для привлечения Мамедли к уголовной ответственности и заключения под стражу нет никаких оснований.

Сам Анар Мамедли также отверг обвинения, назвав их беспочвенными и политическим заказом.

По словам адвоката, следствие не представило никаких доказательств совершения Мамедли контрабанды. При этом судья Сулхана Гаджиева не удовлетворила ходатайство защиты вести аудио- и видеозапись процесса.

На решение будет подана апелляционная жалоба.

Мамедли был задержан 29 апреля по делу Abzas Media. Ему предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц).