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(4 часа назад)
Анар Мамедли заключен под стражу на 4 месяца

Анар Мамедли заключен под стражу на 4 месяца

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Анар Мамедли заключен под стражу на 4 месяца

Хатаинский районный суд арестовал 30 апреля главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на 3 месяца 28 дней.  Об этом Turan сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.

Защита расценивает решение суда, как неправомерное, поскольку для привлечения Мамедли к уголовной  ответственности и заключения под стражу нет никаких оснований.

Сам Анар Мамедли также отверг обвинения, назвав их беспочвенными и политическим заказом.

По словам  адвоката, следствие не представило никаких доказательств совершения Мамедли контрабанды. При этом судья Сулхана Гаджиева не удовлетворила ходатайство защиты вести аудио- и видеозапись  процесса.

На решение будет подана апелляционная жалоба.

Мамедли был задержан 29 апреля по делу Abzas Media.  Ему предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц).

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