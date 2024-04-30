  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear170 C
  • Среда, 1 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Полиция не раскрывает имена автохулиганов, устроивших массовую аварию

Минувшей ночью два автохулигана устроили гонку в центре города. В результате, произошла цепная авария. Оба автохулигана столкнулись с машиной, которую они обгоняли. Далее три машины влетели в автомобили, припаркованные у тротуара.

Всего было разбито 9 машин.  Во всех сводках полиции нет ни слова об этой аварии и ее участниках. 

Скупые данные повились лишь к вечеру вторника, но без имен участников. Во всех других случаях полиция сообщает имена и фото мелких воришек и наркоманов.

На видео в соцсетях показа авария и ее последствия. Полиция уверяет, что пострадал только один человек.

1 отзыв

  • Elvis

    2024-04-30

    Когда это касается чернорабочих на стройках то налоговая инспекция требует чтоб у них был трудовой договор и чтоб они платили налог со своих мизерных доходов. Лучше бы взяли список владельцев самых дорогих машин в городе и спросили у них как они заработали эти деньги и платили ли они налоги.

    Cavab ver

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей