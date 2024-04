Полиция не раскрывает имена автохулиганов, устроивших массовую аварию

Минувшей ночью два автохулигана устроили гонку в центре города. В результате, произошла цепная авария. Оба автохулигана столкнулись с машиной, которую они обгоняли. Далее три машины влетели в автомобили, припаркованные у тротуара.

Всего было разбито 9 машин. Во всех сводках полиции нет ни слова об этой аварии и ее участниках.

Скупые данные повились лишь к вечеру вторника, но без имен участников. Во всех других случаях полиция сообщает имена и фото мелких воришек и наркоманов.

На видео в соцсетях показа авария и ее последствия. Полиция уверяет, что пострадал только один человек.

