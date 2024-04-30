Полиция не раскрывает имена автохулиганов, устроивших массовую аварию
Минувшей ночью два автохулигана устроили гонку в центре города. В результате, произошла цепная авария. Оба автохулигана столкнулись с машиной, которую они обгоняли. Далее три машины влетели в автомобили, припаркованные у тротуара.
Всего было разбито 9 машин. Во всех сводках полиции нет ни слова об этой аварии и ее участниках.
Скупые данные повились лишь к вечеру вторника, но без имен участников. Во всех других случаях полиция сообщает имена и фото мелких воришек и наркоманов.
На видео в соцсетях показа авария и ее последствия. Полиция уверяет, что пострадал только один человек.
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Общество
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1 отзыв
Elvis
2024-04-30
Когда это касается чернорабочих на стройках то налоговая инспекция требует чтоб у них был трудовой договор и чтоб они платили налог со своих мизерных доходов. Лучше бы взяли список владельцев самых дорогих машин в городе и спросили у них как они заработали эти деньги и платили ли они налоги.