Ставка на газ Азербайджана. Больше политики, чем коммерции

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) остается ключевым в экономике Азербайджана, но 2023 год прошел под лозунгом перехода на «зеленую экономику», развития ВИЭ и ознаменовался в декабре на COP28 взятием SOCAR на себя обязательств по снижению выбросов парниковых газов и развития низкоуглеродных проектов.