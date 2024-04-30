Ставка на газ Азербайджана. Больше политики, чем коммерции
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Промышленность
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- 29 апрель 2024, 13:31
Недавний спад добычи нефти в Азербайджане оказал значительное влияние на внешнеторговый оборот страны, вызвав обеспокоенность и побудив к более тщательному изучению факторов, лежащих в основе этой тенденции.
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- 20 март 2024, 21:19
Компания SOCAR Turkey, отметившая в 2023 году 15-летие своей деятельности в Турции, продолжает осуществлять стратегические инвестиции в сфере энергетики в соответствии с общими стратегическими целями Азербайджана и Турции.
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- 15 февраль 2024, 22:04
В результате внеочередных президентских выборов 7 февраля в Азербайджане руководителем государства на семилетний срок стал Ильхам Алиев, находящийся на этом посту уже больше 20 лет, и вновь «вставшим у руля» официально 14 февраля (инаугурация).
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- 2 январь 2024, 12:23
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) остается ключевым в экономике Азербайджана, но 2023 год прошел под лозунгом перехода на «зеленую экономику», развития ВИЭ и ознаменовался в декабре на COP28 взятием SOCAR на себя обязательств по снижению выбросов парниковых газов и развития низкоуглеродных проектов.
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