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(4 часа назад)
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Ставка на газ Азербайджана. Больше политики, чем коммерции

Международное энергетическое агентство (МЭА) в апреле констатировало, что цены на газ в Европе и Азии в первом квартале 2024 года упали ниже...

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