Аресты на фоне сообщений о санкциях против Азербайджана...
В результате серии действий, вызвавших обеспокоенность международного сообщества, власти Азербайджана усилили подавление инакомыслия, арестовав нескольких известных активистов и журналистов на фоне обсуждения возможных санкций против страны.
Глава Центра мониторинга выборов и демократического образования (SMDT) Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде группой лиц, предусмотренному статьей 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Вчера он был взят под стражу, и по месту жительства его и его родителей были проведены обыски. Мамедли, как утверждается, связан с текущим делом Abzas Media и является восьмым фигурантом этого расследования.
Ранее в этом месяце репрессии распространились и на других представителей гражданского общества. 18 апреля был задержан Имран Алиев, руководитель веб-сайта Meclis.info, которому позже были предъявлены обвинения в повторной контрабанде по статье 206.3.1. Алиев сообщил, что он подвергался физическому насилию и пыткам электрическим током, чтобы добиться признания. Он был официально арестован, и суд продлил срок его содержания под стражей на два месяца.
Кроме того, 29 апреля правоохранительные органы провели обыск в доме Абида Гафарова, общественного активиста, известного своей критической позицией в отношении правительства. Гафаров, который с тех пор переехал за границу, утверждал, что обыск и преследования были связаны с его недавней публикацией "Андалуния", в которой рассказывается о репрессиях против военнослужащих в Тертере в 2017 году.
Руфат Сафаров, правозащитник и лидер организации "Линия обороны", в интервью программе «Сложный вопрос» открыто высказался по поводу этих инцидентов, предположив, что правительство Азербайджана усиливает свои репрессивные меры против критиков и оппозиции. Эти репрессии совпадают с призывами Совета Европы ввести санкции против энергетического сектора Азербайджана и предложением Конгресса США, направленным на введение санкций против азербайджанских чиновников за их репрессивные действия.
Сафаров подчеркнул произвольный характер действий правительства, в частности, назвав обращение с Алиевым и давление на его семью беспрецедентными и свидетельствующими о более широкой политике репрессий против независимой журналистики и гражданского общества в Азербайджане.
Эти события происходят в непростое для Азербайджана время, поскольку международные организации рассматривают возможность введения санкций, которые могут повлиять не только на правительственных чиновников, но и на население в целом и экономику страны. Ситуация продолжает развиваться, что имеет серьезные последствия для прав человека и международных отношений в регионе.
Сложный вопрос
-
- 29 апрель 2024, 22:07
В центре Тбилиси прошли массовые акции протеста против предложенного закона "О прозрачности иностранного влияния", в просторечии известного как "российский закон". Решение парламента Грузии принять этот закон вызвало ожесточенные дебаты как внутри страны, так и на международном уровне, подчеркнув глубоко укоренившуюся напряженность по поводу направления внешней политики Грузии.
-
- 26 апрель 2024, 21:17
Недавно принятая Европейским парламентом резолюция, осуждающая предполагаемые нарушения прав человека в Азербайджане, вызвала резкую реакцию властей Азербайджана, которые назвали документ предвзятым и политически мотивированным.
-
Во время недавнего форума "COP29 и зеленое видение Азербайджана" в Университете ADA президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно остановился на многих важных вопросах, от постоянного закрытия сухопутных границ Азербайджана до сложной геополитики, включающей Россию, Украину и региональную стабильность. Его идеи дают представление о сложном балансе, который Азербайджан стремится поддерживать в своей внешней и внутренней политике.
-
- 24 апрель 2024, 23:06
22 апреля Госдепартамент США обнародовал свой доклад о правах человека в мире за 2023 год, который проливает суровый свет на Азербайджан, особенно в отношении событий в Карабахе. В докладе подробно описывается военная операция, проведенная 19-20 сентября, которая привела к массовому исходу армянского населения из региона.
Написать отзыв