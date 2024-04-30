Аресты на фоне сообщений о санкциях против Азербайджана...

В результате серии действий, вызвавших обеспокоенность международного сообщества, власти Азербайджана усилили подавление инакомыслия, арестовав нескольких известных активистов и журналистов на фоне обсуждения возможных санкций против страны.

Глава Центра мониторинга выборов и демократического образования (SMDT) Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде группой лиц, предусмотренному статьей 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Вчера он был взят под стражу, и по месту жительства его и его родителей были проведены обыски. Мамедли, как утверждается, связан с текущим делом Abzas Media и является восьмым фигурантом этого расследования.

Ранее в этом месяце репрессии распространились и на других представителей гражданского общества. 18 апреля был задержан Имран Алиев, руководитель веб-сайта Meclis.info, которому позже были предъявлены обвинения в повторной контрабанде по статье 206.3.1. Алиев сообщил, что он подвергался физическому насилию и пыткам электрическим током, чтобы добиться признания. Он был официально арестован, и суд продлил срок его содержания под стражей на два месяца.

Кроме того, 29 апреля правоохранительные органы провели обыск в доме Абида Гафарова, общественного активиста, известного своей критической позицией в отношении правительства. Гафаров, который с тех пор переехал за границу, утверждал, что обыск и преследования были связаны с его недавней публикацией "Андалуния", в которой рассказывается о репрессиях против военнослужащих в Тертере в 2017 году.

Руфат Сафаров, правозащитник и лидер организации "Линия обороны", в интервью программе «Сложный вопрос» открыто высказался по поводу этих инцидентов, предположив, что правительство Азербайджана усиливает свои репрессивные меры против критиков и оппозиции. Эти репрессии совпадают с призывами Совета Европы ввести санкции против энергетического сектора Азербайджана и предложением Конгресса США, направленным на введение санкций против азербайджанских чиновников за их репрессивные действия.

Сафаров подчеркнул произвольный характер действий правительства, в частности, назвав обращение с Алиевым и давление на его семью беспрецедентными и свидетельствующими о более широкой политике репрессий против независимой журналистики и гражданского общества в Азербайджане.

Эти события происходят в непростое для Азербайджана время, поскольку международные организации рассматривают возможность введения санкций, которые могут повлиять не только на правительственных чиновников, но и на население в целом и экономику страны. Ситуация продолжает развиваться, что имеет серьезные последствия для прав человека и международных отношений в регионе.