Polis kütləvi qəzaya səbəb olan avtoxuliqanların adlarını açıqlamır

Ötən gecə iki avtoxuliqan şəhərin mərkəzində yarışa girərək, zəncirvari qəza törədib.

Avtoşlar ötdükləri avtomobillə toqquşub və sonra 3 avtomobil səkidə dayanmış avtomobillərə çırpılıb.

Ümumilikdə 9 avtomobil əzilib və yararsız hala düşüb.

Polis hesabatlarında bu qəza və onun iştirakçıları haqqında bir kəlmə də yoxdur. Halbuki, Bütün digər hallarda polis xırda oğruların və narkomanların adlarını və fotolarını açıqlayır.

Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda qəza və onun nəticələri əks olunub. Polis yalnız bir nəfərin yaralandığını bildirir.



