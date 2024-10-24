Прокуратура продолжает разоблачать экспортеров сельхозпродукции

Генеральная прокуратура Азербайджана второй день подряд сообщает о разоблачении экспертеров сельхозпродукции, которых обвиняет в невозврате в страну денежных средств.

По данным следствия, в этом деянии обвиняются учредители компаний: "Хачмаз Агро", Natural Fruit, Fresh Fruits Group, Global Trade Group, Garden Store - Мамедов Тарлан , Гусейнов Гюндуз, Реззаничат Хафиз, Амрахов Эльшан, Иманов Роял, Насиров Интигам, Алимарданов Ниджат и другие компании, действующие за рубежом. Они не вернули на счета уполномоченных банков в Азербайджан 340 млн долларов, вырученных от экспорта сельхозпродукции.

Им предъявлено обвинение по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение крупной суммы валютных средств из-за границы группой лиц по сговору), 308.2 (злоупотребление служебным положением) и другим статьям УК.

Тарлан Мамедов, Гюндуз Гусейнов и Хафиз Реззаницат арестованы решением Бинагадинского районного суда, а остальные переданы под надзор полиции. Расследование продолжается.