Баку и Ереван сообщили об итогах встречи Алиев-Пашинян в Казани (видео)

Пресс-службы лидеров Азербайджана и Армении распространили идентичное сообщение по итогам сегодняшней встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Казани.

«24 октября 2024 года в Казани на полях 16-го саммита БРИКС состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Стороны обсудили продвижение двусторонней мирной повестки, включая мирный договор, делимитацию и демаркацию границ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Министрам иностранных дел были даны инструкции продолжить двусторонние переговоры по Соглашению о Мире и Установлении Межгосударственных Отношений с целью его финализации и заключения в кратчайший возможный срок», - сказано в сообщении.

* * *

В Казани проходит двусторонняя встреча Алиева и Пашиняна

В полдень в рамках саммита БРИКС в Казани началась двусторонняя встреча лидеров Азербайджана и Армении. Во встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна участвуют также главы МИД двух стран, вице-премьеры и помощники по внешней политике.

До начала встречи на саммите выступил Пашинян, сделав ряд принципиальных заявлений. В частности он заявил, что Ереван и Баку согласовали все принципиальные вопросы для установления фундамента мира.

Тезисы его выступления выглядят так:

- Проект договора о мире с Баку согласован как минимум на 80-90%. Армения заинтересована в том, чтобы по ее территории проходили международные транспортные коммуникации и трубопроводы, и готова самостоятельно обеспечить их безопасность;

- Армения предложила Азербайджану обеспечить связь с Нахчываном через упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля;

- Ереван предложил Азербайджану подписать мирное соглашение без дальнейшего уточнения формулировок;

- В мирном договоре с Баку согласованы формулировки об отсутствии территориальных претензий, неприменении силы, установлении дипотношений.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video