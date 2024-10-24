Европейский парламент потребовал освободить все политзаключенных в Азербайджане и прекратить закупки газа из этой страны
Европейский парламент потребовал освободить всех политзаключенных в Азербайджане и прекратить закупки газа из этой страны
Европейский парламент в четверг принял резолюцию, где осудил грубые нарушения прав человека в Азербайджане. В частности, в документе говорится о репрессиях активистов, журналистов и лидеров оппозиции. Депутаты заявили, что эти злоупотребления несовместимы с проведением COP29 в Баку. Также члены Европарламента призвали Евросоюз положить конец газовой зависимости от Баку.
Депутаты решительно осуждают репрессии режима в отношении активистов, журналистов, лидеров оппозиции и граждан ЕС, что усилились в преддверии COP29 в Баку.
Европарламент утверждает, что продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане несовместимы с проведением им климатической конференции, и призывают лидеров ЕС, включая председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен использовать встречу для обсуждения плохой репутации Азербайджана в этой области.
Парламент также призывает Баку прекратить все формы репрессий в Азербайджане и за его пределами, освободить всех произвольно задержанных лиц и снять все политически мотивированные обвинения.
Газовая зависимость Европы от Азербайджана должна прекратиться
Ссылаясь на опасения, что увеличение импорта газа из Азербайджана в ЕС может быть компенсировано импортом российского газа в Баку, Европарламент призвал положить конец зависимости ЕС от экспорта газа из Азербайджана.
Депутаты также просят Европейскую комиссию приостановить действие Меморандума о взаимопонимании 2022 года о стратегическом партнерстве в области энергетики между ЕС и Азербайджаном.
Кроме того, в резолюции говорится, что любое будущее соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном должно быть обусловлено освобождением политзаключенных, проведением правовых реформ, улучшением общей ситуации с правами человека в стране, а также демонстрацией готовности Баку участвовать в мирных переговорах с Арменией.
Азербайджан должен вывести войска с суверенной территории Армении
Подтверждая свою поддержку суверенитета и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении, депутаты Европарламента выступают за нормализацию отношений между двумя странами и подписание долгожданного мирного соглашения. «Они также призывают к выводу всех азербайджанских войск со всей суверенной территории Армении, уважению соответствующих решений Международного суда и освобождению 23 армянских военнопленных, задержанных после того, как Азербайджан в прошлом году снова занял Нагорный Карабах. Парламент призывает государства-члены заморозить экспорт всего военного и охранного оборудования в Азербайджан, одновременно предупреждая, что дальнейшие военные действия Азербайджана против Армении будут встречены серьезными последствиями», - сказано в резуолюции, которая была принята 453 голосами «за», при 31 «против» и 89 воздержавшихся.
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