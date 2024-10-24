ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование Сеймура Хази

Европейский суд по правам человека 24 октября объявил 5 решений по 17 заявлениям из Азербайджана. Во всех решениях полностью или частично признаны нарушения прав заявителей.

Так, ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование по обвинению в хулиганстве журналиста Сеймура Хази, который был арестован в августе 2014 года и приговорен к 5 годам лишения свободы.

ЕСПЧ признал нарушение прав Хази по ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции и постановит выплатить ему денежную компенсацию в размере 4600 евро.

Другим решением ЕСПЧ признал нарушение прав журналиста Хафиза Бабалы. Заявителями по этому делу кроме Бабалы выступили еще 5 граждан Азербайджана. Жалоба подана из-за запрета на проведение акции протеста в связи с нарушениями их прав собственности.

ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей на справедливое судебное разбирательство и свободу собраний и постановил выплатить им компенсации за моральный ущерб на общую сумму 5 800 евро и еще 1500 евро на возмещение судебных затрат.

В деле «Гаджибаба Азимов и другие против Азербайджана» ЕСПЧ признал нарушение прав собственности заявителей, которые были принудительно переселены мэрией Баку в связи со строительством парка.

ЕСПЧ дал 3 месяца, чтобы правительство Азербайджана договорилось с заявителями о справедливой компенсации. Если, стороны не достигнут согласия, то ЕСПЧ сам определит сумму компенсации. Заявители оценили размер компенсации в 2 млн 101 тыс. 602 маната.

Аналогичное решение принято и по делу «Фирма Агаев и Зульфугарзаде против Азербайджана». Жалоба связана с незаконным отчуждением дома и земельных участков, находящихся в совместной собственности указанной фирмы и двух физических лиц. Собственность была отобрана в период строительства комплекса «Зимний парк».

Заявитель требовал признать незаконными административные акты госорганов об отчуждении собственности. В итоге в Азербайджане было принято решение выплатить за каждый м2 недвижимости заявителю в качестве материальной и моральной компенсации по 1500 манатов, однако это решение не было исполнено.

Компания заявитель просила ЕСПЧ признать нарушение прав на справедливое судебное разбирательство, прав собственности и право на эффективные средства юридической защиты. ЕСПЧ признал нарушение прав на собственность и на справедливое судебное разбирательства.

Заявитель востребовал компенсацию на общую сумму 800 тысяч евро. Страсбургский суд, не будучи готов определить сумму возмещения ущерба, дал заявителю и правительству 3 месяца для достижения согласия. В противном случае, ЕСПЧ сам определит размер компенсации. В этом деле заявителя представлял адвокат Фуад Агаев.

В деле «Намизад Сафаров и другие против Азербайджана» были объединены 7 заявлений. Заявители просили признать нарушение их прав на мирные собрания.

Правительство в одностороннем порядке признало нарушение прав заявителей и выразило готовность выплатить заявителям – активистам гражданского общества по 1350 евро за моральный ущерб и 225 евро на возмещение судебных расходов.