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(5 часов назад)
Иностранец задержан за ловлю соколов, занесенных в "Красную книгу"  (видео)

Иностранец задержан за ловлю соколов, занесенных в "Красную книгу"  (видео)

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иностранец задержан за ловлю соколов, занесенных в "Красную книгу"  (видео)

Гражданин Коморских островов Мохаммад Ахмед и гражданин Азербайджана Парвиз Гулиев были задержаны за охоту на соколов, занесенных в «Красную книгу» Азербайджана.

По данным пресс-службы МВД, у задержанных изьято пять "Кавказских соколов" и охотничье снаряжение. На соколов задержанные охотились с помощью подсадных горлиц, которых использовали как приманку.

Незаконная охота проводилась на территории Шаховйо косы близ апшеронского поселка поселка Зиря. По факту проводится расследование.

 

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