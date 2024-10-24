Иностранец задержан за ловлю соколов, занесенных в "Красную книгу" (видео)

Иностранец задержан за ловлю соколов, занесенных в "Красную книгу" (видео)

Гражданин Коморских островов Мохаммад Ахмед и гражданин Азербайджана Парвиз Гулиев были задержаны за охоту на соколов, занесенных в «Красную книгу» Азербайджана.

По данным пресс-службы МВД, у задержанных изьято пять "Кавказских соколов" и охотничье снаряжение. На соколов задержанные охотились с помощью подсадных горлиц, которых использовали как приманку.

Незаконная охота проводилась на территории Шаховйо косы близ апшеронского поселка поселка Зиря. По факту проводится расследование.