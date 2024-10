Bakı və Yerevan Kazanda Əliyev-Paşinyan görüşünün yekunları barədə məlumat yayıblar (video)

Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin mətbuat xidmətləri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın Kazanda bugünkü görüşünün yekunları ilə bağlı eyni məlumatı yayıblar.

“Oktyabrın 24-də Kazanda keçirilən XVI BRİKS sammiti zamanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş olub.

Görüşdə tərəflər ikitərəfli sülh gündəliyinin irəli aparılması, o cümlədən sülh sazişi, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. İki ölkənin xarici işlər nazirlərinə Sülh və Dövlətlərarası Münasibətlərin Qurulması haqqında Saziş üzərində işlərin mümkün tez zamanda yekunlaşdırılması və imzalanması üçün ikitərəfli danışıqları davam etdirmək barədə təlimat verilib”, - məlumatda deyilir.

* * *

Kazanda Əliyev və Paşinyanın ikitərəfli görüşü keçirilir

Günorta Kazanda BRİKS sammiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ikitərəfli görüşü başlayıb. İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın görüşündə iki ölkənin xarici işlər nazirləri, baş nazirin müavinləri və xarici siyasət üzrə köməkçilər də iştirak edirlər.

Görüşdən əvvəl Paşinyan sammitdə çıxış edib, bir sıra prinsipial bəyanatlar verib. O bildirib ki, Yerevan və Bakı sülhün təməlinin qoyulması üçün bütün prinsipial məsələləri razılaşdırıblar. Onun çıxışının tezisləri belədir:

- Bakı ilə sülh müqaviləsinin layihəsi minimum 80-90 faiz razılaşdırılıb. Ermənistan öz ərazisindən beynəlxalq nəqliyyat kommunikasiyalarının və boru kəmərlərinin keçməsində maraqlıdır və onların təhlükəsizliyini müstəqil şəkildə təmin etməyə hazırdır;

- Ermənistan Azərbaycana sadələşdirilmiş sərhəd və gömrük nəzarəti prosedurları vasitəsilə Naxçıvanla əlaqəni təmin etməyi təklif edib;

- Ermənistan Azərbaycana formulların sonrakı dəqiqləşdirməsi olmadan sülh sazişini imzalamağı təklif edib;

- Bakı ilə sülh müqaviləsində ərazi iddialarının olmaması, güc tətbiq edilməməsi, diplomatik münasibətlərin qurulması barədə formullar razılaşdırılıb.

