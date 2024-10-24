Кто стоит за терактом в Анкаре? - Халеддин Ибрагимли

В среду было совершено нападение на здание компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) в районе Кахраманказан в Анкаре.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в своем аккаунте X, что «на объекты TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре был совершен террористический акт».

Сообщается, что в результате нападения погибли пять человек, 22 получили ранения, 19 из раненых все еще проходят лечение.

Министр сообщил, что двое нападавших, мужчина и женщина, напавшие на Ерликая, были убиты.

По данным агентства Анадолу, в результате нападения погибли офицер контроля качества TUSAŞ Дженгиз Джошкун, еще один сотрудник учреждения Хасан Хусейн Джанбаз, инженер-механик Захиде Гючлю, охранник Атакан Шахин Эрдоган и водитель такси Мурат Арслан.

Вечером министр внутренних дел Али Ерликая возложил ответственность за нападение на РПК.

В столице Турции Анкаре задержаны 12 человек по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией FETÖ/PYD. По данным турецких СМИ, против них возбуждено уголовное дело, ведутся поиски еще одного подозреваемого.

В Турции решением суда запрещена публикация информации, связанной с инцидентом.

Политический комментатор Халеддин Ибрагимли, проживающий в Турции, прокомментировал инцидент в программе «Сложный вопрос». По его словам, за атакой на здание TUSAŞ стоят крупные державы, поскольку любой террористический акт подразумевает использование разведывательных данных. Поскольку ни PKK (Рабочая партия Курдистана), ни PYD (Партия демократического союза) не обладают значительными разведывательными ресурсами, а TUSAŞ входит в десятку наиболее стратегически важных и, следовательно, тщательно охраняемых объектов в Турции, осуществить такую ​​атаку крайне сложно.

«Поэтому нет никаких сомнений, что за этой операцией стоит серьезная спецслужба», — заявил Ибрагимли.

Эксперт также отметил, что теракт произошел в то время, когда Израиль оккупирует территории в странах вокруг Ирака и приближается к югу Турции.

Зона безопасности Турции проходит под Сирией, и поэтому, если в Сирии что-то произойдет, Турция будет вынуждена отреагировать и двинуться на юг, в Сирию.

Планы Израиля ясны – достичь Голанских высот и связать контролируемые РПК и PYD районы северного Ирака с северной Сирией. Это может еще больше осложнить ситуацию на юге Турции.

Вот почему Турция начала действовать. В Великом национальном собрании председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели призвал находящегося в заключении лидера РПК Абдуллу Оджалана выступить в парламенте и объявить о роспуске РПК. РПК отреагировала на это.

За РПК и PYD стоят несколько империалистических сил. Террористическая атака на объект TUSAŞ стала ответом этих сил – «Мира не будет!» Их цель – добиться распада Турции.