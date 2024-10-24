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(5 часов назад)
ФК «Карабах» проиграл «Аяксу»
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ФК «Карабах» проиграл «Аяксу»

ФК «Карабах» 24 октября в домашнем матче основной стадии Лиги Европы проиграл именитому «Аяксу» из Нидерландов со счетом 0:3.

Матч начался с атак «Карабаха». Уже на третьей минуте Леандро Андраде направил мяч в ворота гостей.

Однако в весьма спорной ситуации судьи зафиксировали офсайд.

На 15-ой минуте «Карабах» оказался в меньшинстве, после того, как судья удалил Ромао за снос футболиста «Аякса».

После этого картины игры поменялась. «Аякс» постепенно перехватил инициативу и забил в ворота хозяев три гола.

Матч «Карабах» завершал уже вдевятером – был удален Эльвин Джафаргулиев, получивший вторую желтую карточку.

Это третье подряд поражение «Карабаха» в основной стадии Лиги Европы.
 

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