Противники закона об иноагентах провели в Тбилиси самый массовый митинг
Десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы Тбилиси. Они протестуют против закона «об иноагентах», который пытаются принять власти. Манифестация длилась весь день и продолжалась до поздней ночи.
Противники закона об «иноагентах» проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии.
13 мая в 9 утра по тбилисскому времени должно пройти заседание юридического комитета парламента, где пройдет обсуждение скандального законопроекта в третьем финальном чтении.
Заседание сессии и голосование в третьем чтении в парламенте должно состояться 14 мая.
Евросоюз и США предупредили Тбилиси, что принятие этого пророссийского закона удалаяет Грузию от ЕС И НАТО.
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