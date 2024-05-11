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(9 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Противники закона об иноагентах провели в Тбилиси самый массовый митинг

Десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы Тбилиси. Они протестуют против закона «об иноагентах», который пытаются принять власти. Манифестация длилась весь день и продолжалась до поздней ночи.

Противники закона об «иноагентах» проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии.

13 мая в 9 утра по тбилисскому времени должно пройти заседание юридического комитета парламента, где пройдет обсуждение скандального законопроекта в третьем финальном чтении. 

Заседание сессии и голосование в третьем чтении в парламенте должно состояться 14 мая.

Евросоюз и США предупредили Тбилиси, что принятие этого пророссийского закона удалаяет Грузию от ЕС И НАТО.

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