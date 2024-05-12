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(1 час назад)
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле 29 марта 2022 года. ТАСС

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле 29 марта 2022 года. ТАСС

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Мехман Алиев
Мехман Алиев

Глава центра ASTNA

В стремлении к миру: О предстоящем Глобальном  саммите за мир в Украине

В течение последнего года на дипломатическом фронте Киева кипела деятельность, связанная с "Формулой мира" президента Владимира Зеленского. Этот план из десяти пунктов, по мнению украинского руководства, является основой для справедливого урегулирования продолжающегося конфликта, и Зеленский последовательно подчеркивает, что любой мирный процесс должен строго соответствовать этим условиям, исключая альтернативные предложения.

Стержнем этих усилий является предстоящий "Глобальный мирный саммит", который намечен на 15-16 июня в Швейцарии. Цель этого знакового мероприятия - собрать вместе лидеров со всего мира для обсуждения и потенциального одобрения "формулы Зеленского" как основы мира. Ожидается, что кульминацией саммита станет выработка подробного плана действий, который затем будет представлен Москве.

Зеленский впервые представил свою формулу мира на саммите G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Проводя параллели с успешной инициативой по экспорту зерна, он предложил применить аналогичный многосторонний подход к каждому пункту своего плана. "У нас уже есть положительный опыт... Как это работает? Есть ООН и две стороны соглашений... Аналогичным образом может сработать реализация каждого из озвученных мною пунктов, где сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя ведущую роль в том или ином вопросе", - пояснил Зеленский.

"Формула мира" Зеленского включает в себя призывы к радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождению всех заключенных и депортированных, соблюдению Устава ООН, восстановлению территориальной целостности, выводу российских войск и прекращению боевых действий. В нем также подчеркивается необходимость восстановления справедливости, противодействия экоциду, предотвращения эскалации и окончательного прекращения войны.

В то время как многие западные аналитики рассматривают этот план как, по сути, диктующий условия капитуляции России, с точки зрения Киева, он отражает твердую приверженность суверенитету Украины и более широким принципам международного права и справедливости. По словам украинских официальных лиц, план из 10 предложений  позволяет государствам-партнерам выбирать, с какими элементами они хотят взаимодействовать более непосредственно, хотя некоторые пункты, в частности вывод российских войск и судебные меры против агрессоров, являются спорными, особенно среди стран Глобального Юга.

Подготовка к саммиту не обошлась без сложностей, связанных с организационными препятствиями и геополитическим давлением, в частности со стороны России. Москва пыталась отговорить от участия в нем, особенно страны Глобального Юга, которые выражали поддержку Украине, но также предостерегали от противодействия России.

Несмотря на эти сложности, подготовительная работа к саммиту интенсивно продолжается. По словам Дарьи Заривной, советника Андрея Ермака, главы офиса Зеленского и архитектора стратегической реализации формулы мира, саммит представляет собой важный шаг к формализации глобальной позиции по конфликту. "На саммите... его участники должны "взять за основу" конкретный мирный план, разработанный на основе "формулы Зеленского", - сказала Заривная в интервью BBC.

Круг участников остается широким, и, как сообщается, приглашения были разосланы более чем в 160 стран, хотя точный список участников остается конфиденциальным. Ожидается, что итоги саммита, хотя и неопределенные, по крайней мере, обеспечат основу — если не полностью ратифицированный документ — для будущих мирных переговоров.

Сложный выбор: Роль Азербайджана  и других в саммите по украинскому кризису

Возможное участие Азербайджана и других стран Содружества Независимых Государств (СНГ) проблематично  с точки зрения  сложности  геополитической динамики украинского кризиса. Эти страны, находящиеся под сильным влиянием России, оказались в щекотливом положении, балансируя между своей официальной позицией в отношении территориальной целостности Украины и необходимостью поддерживать благоприятные отношения с Москвой.

Позиции стран СНГ, таких как Азербайджан, отличаются нюансами и многогранностью. С одной стороны, они выразили поддержку суверенитету Украины и мирному разрешению конфликтов в соответствии с международными нормами и мнениями многих глобальных организаций. С другой стороны, эти страны должны ориентироваться на свои экономические, политические связи и связи в области безопасности с Россией, которые часто оказывают значительное влияние на их внешнюю политику.

Эта двойственность особенно очевидна в подходе Азербайджана. Несмотря на тесные связи с Россией, Азербайджан последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает систематическую гуманитарную помощь этой стране. Примечательно, что Москва публично не выступает против этих действий, что свидетельствует о молчаливом согласии с двойственной позицией Азербайджана. Это отражает более широкое, хотя и невысказанное, понимание между Киевом и Москвой того, что посреднические усилия таких стран, как Азербайджан, могли бы принести пользу.

Таким образом, уникальное положение Азербайджана могло бы сделать его участие в саммите не только возможным, но и ключевым. Его роль могла бы послужить связующим звеном между конфликтующими интересами, потенциально способствуя диалогу и взаимопониманию. Более того, отношения Азербайджана с Турцией в рамках политики "Одна нация, два государства" еще больше повышают его потенциал для эффективного участия в саммите. Турция, занимающая более независимую и напористую позицию в международных делах, и в частности, по украинскому кризису,  могла бы выступить в тандеме  с Азербайджаном, выступающим за диалог и компромисс.

Более того, более широкая организация тюркских государств, в которую наряду с Азербайджаном и Турцией входят страны Центральной Азии, могла бы коллективно предложить региональную перспективу, которая сбалансировала бы интересы, как Украины, так и России. Эта группа, благодаря своим историческим и дружественным связям с обеими странами, могла бы стать влиятельной силой в переговорах о компромиссах.

Стратегическое участие этих стран в саммите могло бы стать важной возможностью, как для Москвы, так и для Киева. Вовлекая страны, которые поддерживают связи с обеими сторонами конфликта, саммит мог бы использовать эти отношения для содействия  всестороннему и инклюзивному диалогу. Такой подход мог бы не только помочь в решении насущных проблем, но и заложить основу для установления прочного мира в более широком евразийском регионе.

Вышесказанное подводит к мысли, что  роль Азербайджана и аналогичных государств может  добавить конструктивизма  в формировании дискуссий и, возможно, в направлении более сбалансированного и прагматичного урегулирования.

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