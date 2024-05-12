Жилой дом в Белгороде подвергся артобстрелу: Противоречивые сообщения и рост напряженности

В воскресенье утром глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о разрушительном обстреле областного центра и прилегающих районов, предположительно, со стороны Украины. Последствия были ужасными, сообщалось о значительных разрушениях, включая обрушение десятиэтажного жилого дома.

Как сообщают российские информагентства со ссылкой на оперативные службы, в результате взрыва были серьезно повреждены практически все строения, расположенные на улице Щорса. В результате обрушения в первую очередь пострадала двухэтажная арка. По сообщениям ТАСС, обрушение коснулось 16 квартир из 502 в восьми подъездах здания, сообщает ТАСС.

Число человеческих жертв было ужасающим. Первоначально Министерство здравоохранения России сообщало о 17 пострадавших, но позже число пострадавших возросло до 20, поскольку крыша обрушилась на спасателей, прибывших на место происшествия. Экстренные службы, согласно местным сообщениям, активно участвуют в поисково-спасательных операциях, по меньшей мере, десять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, а жители эвакуируются.

Губернатор Гладков в своем telegram-канале представил предварительные данные о 19 пострадавших, в том числе двух детях, шестеро из которых уже выписаны из больниц Белгорода. Он подчеркнул опасность скопления людей на поврежденном участке и заверил, что дополнительная помощь спасателей и полиции не требуется.

Ситуация остается нестабильной, и возникают опасения дальнейшего обрушения зданий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, связав инцидент с террористическим актом, предположительно совершенным вооруженными группами с Украины.

Однако существует множество противоречивых версий. Министерство обороны России утверждало, что ущерб был нанесен в результате попадания в здание осколков ракеты, сбитой российскими системами ПВО.

Платформы социальных сетей изобилуют альтернативными теориями, начиная от внутренних взрывов и заканчивая случайными падениями боеприпасов. Отсутствие официальных комментариев с украинской стороны усиливает двусмысленность, оставляя место для спекуляций.

Между тем, в сообщениях указывается на неоднократный вой сирен, предупреждающих жителей о ракетной угрозе, что подчеркивает царящую напряженность и беспокойство в Белгороде и соседних областях.