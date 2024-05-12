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(1 час назад)
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Шойгу уволен из Минобороны и назначен секретарем Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, бывшего первого зампреда правительства РФ, сообщила пресс-служба Совета федерации. Президент также подписал указ о назначении Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза.

В Совет федерации поступили предложенные Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей федеральных министерств и ведомств.

  • Владимира Колокольцева на должность главы МВД;
  • Александра Куренкова на должность главы МЧС;
  • Сергея Лаврова на должность главы МИД;
  • Константина Чуйченко на должность главы Минюста;
  • Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки (СВР);
  • Александра Бортникова на должность директора ФСБ;
  • Виктора Золотова на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии;
  • Дмитрия Кочнева на должность директора ФСО;
  • Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

Министр обороны Сергей Шойгу назначен указом Владимира Путина секретарем Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нынешний секретарь Совбеза Николай Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу», — сказал Песков.

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