Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)
Шойгу уволен из Минобороны и назначен секретарем Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, бывшего первого зампреда правительства РФ, сообщила пресс-служба Совета федерации. Президент также подписал указ о назначении Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза.
В Совет федерации поступили предложенные Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей федеральных министерств и ведомств.
- Владимира Колокольцева на должность главы МВД;
- Александра Куренкова на должность главы МЧС;
- Сергея Лаврова на должность главы МИД;
- Константина Чуйченко на должность главы Минюста;
- Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки (СВР);
- Александра Бортникова на должность директора ФСБ;
- Виктора Золотова на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии;
- Дмитрия Кочнева на должность директора ФСО;
- Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
Министр обороны Сергей Шойгу назначен указом Владимира Путина секретарем Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нынешний секретарь Совбеза Николай Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу», — сказал Песков.
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