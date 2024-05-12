Шойгу уволен из Минобороны и назначен секретарем Совета Безопасности РФ

Шойгу уволен из Минобороны и назначен секретарем Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, бывшего первого зампреда правительства РФ, сообщила пресс-служба Совета федерации. Президент также подписал указ о назначении Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза.

В Совет федерации поступили предложенные Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей федеральных министерств и ведомств.

Владимира Колокольцева на должность главы МВД;

Александра Куренкова на должность главы МЧС;

Сергея Лаврова на должность главы МИД;

Константина Чуйченко на должность главы Минюста;

Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки (СВР);

Александра Бортникова на должность директора ФСБ;

Виктора Золотова на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии;

Дмитрия Кочнева на должность директора ФСО;

Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

Министр обороны Сергей Шойгу назначен указом Владимира Путина секретарем Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нынешний секретарь Совбеза Николай Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу», — сказал Песков.