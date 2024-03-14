Расхитителя бюджетных средств оставили на свободе,  журналистов заключили под арест

В ходе расследования, проведенного Главным управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, выявлены факты хищений государственных средств в организации гонок Формула-1 в Баку.

Как пишут местные СМИ, к уголовной ответственности привлечен работавший в 2015-2020 годах начальником отдела спортивных операций Операционной компании Baku City Circuit Чингиз Мехтиев.

Ему вменяются искусственное завышение цен при закупках одежды, экипировки и других товаров для маршалов соревнований Формулы-1.

Кроме того, Мехтиеву инкриминируется перечисление бюджетных средств фирмам, зарегистрированным на имена его близких. По данным следствия, таким образом,Мехтиев присвоил около 400 тысяч манатов.

Ему предъявлены обвинения в «присвоении крупном размере», «отмывании денег», «должностном подлоге», «злоупотреблении должностными полномочиями») УК Азербайджана.

Тем не менее, следствие отнеслось к нему весьма снисходительно, не заключив его под стражу. На период следствия в отношении Мехтиева избрана мера пресечения всего лишь в виде передачи под надзор полиции.

Зато правоохранительные и судебные органы куда строже относятся к журналистам и активистам, отправляя их под арест. Так, на период следствия были заключены под стражу журналисты издания Abzas Media, Kanal-13, Toplum TV и активисты Института демократических инициатив, которых обвинили в контрабанде во много раз меньших сумм.