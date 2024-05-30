Российские эксперты обосновывают планы по открытию консульства в Карабахе
Российские эксперты обосновывают планы по открытию консульства в Карабахе
Москва объявила о своем намерении открыть Генеральное консульство в Карабахе, мотивируя это "намерением остаться", что вызвало серьезные дебаты и противоречия. Согласно отчету "Кавказского узла", это решение, воспринятое как попытка России сохранить свое присутствие во взрывоопасном регионе Южного Кавказа, вызвало широкое неприятие со стороны экспертов в Азербайджане.
Доктор Андрей Кошкин, известный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета, объяснил, что эта инициатива глубоко укоренилась в нынешнем геополитическом климате. "Геополитическая ситуация обостряется, особенно на Южном Кавказе. Открытие консульства в Нагорном Карабахе, регионе, который недавно стал свидетелем интенсивного конфликта, является шагом на пути к политической стабилизации", - сказал Кошкин "Кавказскому узлу".
Кошкин подчеркнул, что это дипломатическое представительство позволит России сохранить свое влияние в Нагорном Карабахе даже после вывода своих миротворцев. "Это консульство позволит России продолжить переговоры по важнейшим региональным вопросам, отражая стратегические интересы Москвы в Карабахе. В то время как Россия стремится укрепить свои позиции в регионе, этот шаг может также способствовать укреплению связей с Баку", - добавил он.
Военный эксперт Василий Дандыкин согласен с тем, что инициатива, скорее всего, исходила от Москвы. Однако он отметил, что Азербайджан также может увидеть преимущества в этом соглашении. "Это, по-видимому, является частью более широкого соглашения между Россией и Азербайджаном относительно вывода российских миротворцев. Была достигнута договоренность о том, что, пока миротворцы будут уходить, дипломатическая миссия останется", - сказал Дандыкин.
Дандыкин обратил внимание на напряженные отношения между Россией и Арменией, предположив, что Москва стремится укрепить свое присутствие в регионе на фоне поворота Армении к Западу. "Учреждая это консульство, Россия сигнализирует о своем продолжающемся участии в Нагорном Карабахе и на Южном Кавказе в целом, даже если основные проблемы остаются нерешенными".
Алексей Гуня, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук, поддержал эти настроения, назвав создание консульства политически рациональным шагом. "Обозначение российского присутствия в этом регионе через дипломатическую миссию имеет практическое значение, например, создает платформу для изучения культурного наследия Карабаха", - отметил Гуня.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объявил о планах в отношении Генерального консульства во время встречи с делегацией парламента Азербайджана 27 мая. Карасин заявил, что подготовка начнется в ближайшее время с целью открытия дипломатического представительства к концу 2024 года.
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