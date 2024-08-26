Саттар Мохбалыев ушел с поста председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Саттар Мохбалыев ушел с поста председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана
На состоявшемся 26 августа VII съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалыев подал в отставку с поста председателя этой организации.
Отставка была объяснена «не хваткой времени» у Мохбалыева в связи с его участием на внеочередных выборах в Милли Меджлис 1 сентября в качестве кандидата в депутаты.
Интересно, что занимавшему c 1993 г. пост главы КПА Мохбалыеву до сих пор хватало времени оставаясь в этой должности баллотироваться и становиться депутатом Милли Меджлиса 2-6 созывов.
На место Мохбалыева «единогласно» избран 46-летний Сахиб Али оглу Мамедов.
Он является выпускником факультета международного права Киевского государственного университета.
С 2014 г. Мамедов работал в Минэкономики, а с 2021 г. занимал должность заместителя главы этого ведомства.
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