  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear25.30 C
  • Среда, 28 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Саттар Мохбалыев ушел с поста председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Саттар Мохбалыев ушел с поста председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Саттар Мохбалыев ушел с поста председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана

На состоявшемся 26 августа VII съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалыев подал в отставку с поста председателя этой организации.

Отставка была объяснена «не хваткой  времени» у  Мохбалыева в связи с его участием на внеочередных выборах в Милли Меджлис 1 сентября в качестве кандидата в депутаты.

Интересно, что занимавшему c 1993 г. пост главы КПА Мохбалыеву до сих пор хватало времени оставаясь в этой должности баллотироваться и становиться депутатом Милли Меджлиса 2-6 созывов.

На место Мохбалыева «единогласно» избран 46-летний  Сахиб Али оглу Мамедов.

Он является выпускником факультета международного права Киевского государственного университета.

С 2014 г. Мамедов работал в Минэкономики, а с 2021 г. занимал должность заместителя главы этого ведомства.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей