Саттар Мохбалыев ушел с поста председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана

На состоявшемся 26 августа VII съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалыев подал в отставку с поста председателя этой организации.

Отставка была объяснена «не хваткой времени» у Мохбалыева в связи с его участием на внеочередных выборах в Милли Меджлис 1 сентября в качестве кандидата в депутаты.

Интересно, что занимавшему c 1993 г. пост главы КПА Мохбалыеву до сих пор хватало времени оставаясь в этой должности баллотироваться и становиться депутатом Милли Меджлиса 2-6 созывов.

На место Мохбалыева «единогласно» избран 46-летний Сахиб Али оглу Мамедов.

Он является выпускником факультета международного права Киевского государственного университета.

С 2014 г. Мамедов работал в Минэкономики, а с 2021 г. занимал должность заместителя главы этого ведомства.