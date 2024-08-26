Сотрудники Красного Креста посетили карабахских сепаратистов

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) в конце августа вновь посетили лиц армянского происхождения, содержащихся под стражей в Баку.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, были проведены личные встречи с задержанными и созданы условия для связи с членами их семей.

В ходе посещений МККК в соответствии со своим мандатом оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, создает возможности для восстановления или продолжения их контактов с семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений доводятся только до задержавшей стороны, пояснила Гусейнова.

МККК не разглашает имен лиц, посещаемых им в местах заключения.

Напомним, что после антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября правоохранительные органы задержали и доставили в Баку «президентов» сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, «спикера парламента» Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна и Давида Манукяна и «госминистра» Рубена Варданяна.

Им предъявлены уголовные обвинения в развязывании агрессивной войны, в действиях против мира и человечности, нарушении гуманитарного права, терроризме, привлечении наемников, создании вооруженных отрядов, преступных приказах и других преступлениях