Сотрудники Красного Креста посетили карабахских сепаратистов
Сотрудники Красного Креста посетили карабахских сепаратистов
Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) в конце августа вновь посетили лиц армянского происхождения, содержащихся под стражей в Баку.
Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, были проведены личные встречи с задержанными и созданы условия для связи с членами их семей.
В ходе посещений МККК в соответствии со своим мандатом оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, создает возможности для восстановления или продолжения их контактов с семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений доводятся только до задержавшей стороны, пояснила Гусейнова.
МККК не разглашает имен лиц, посещаемых им в местах заключения.
Напомним, что после антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября правоохранительные органы задержали и доставили в Баку «президентов» сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, «спикера парламента» Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна и Давида Манукяна и «госминистра» Рубена Варданяна.
Им предъявлены уголовные обвинения в развязывании агрессивной войны, в действиях против мира и человечности, нарушении гуманитарного права, терроризме, привлечении наемников, создании вооруженных отрядов, преступных приказах и других преступлениях
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