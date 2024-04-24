Сегодня Байден подпишет соглашение о финансировании Украины
Сегодня Байден подпишет соглашение о финансировании Украины
Сенат США во вторник подавляющим большинством голосов принял масштабный пакет помощи иностранным государствам, положив конец многомесячной ожесточенной борьбе, касающейся оказания поддержки Украине, расколовшей Республиканскую партию.
Пакет в 95 миллиардов долларов военной помощи Украине, Израилю, Тайваню и американским партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, был принят Сенатом и направлен на подпись президенту Байдену.
«Я подпишу этот критически важный закон и он сделает нашу страну и мир более безопасными от таких террористов, как ХАМАС, и таких как Путин», - сказал президент США.
Законопроект предусматривает выделение Украине военной помощи Украине в 60,84 миллиарда долларов и 11,3 миллиарда долларов на военные операции США в регионе.
Законопроект также предусматривает дополнительную экономическую помощь Украине в виде кредитов.
Законопроект также предусматривает выделение 26,38 млрд долларов на поддержку Израиля, возмещение расходов на военные операции США в ответ на недавние нападения и оказание гуманитарной помощи гражданским жертвам конфликтов по всему миру, включая палестинцев в секторе Газа. Кроме того, он предоставит 8,12 миллиарда долларов Тайваню на «противодействие коммунистическому Китаю».
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