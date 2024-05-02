Сенатор Дурбин приветствовал освобождение Губада Ибадоглу

Американский сенатор Дик Дурбин приветствовал перевод в Азербайджане под домашний арест оппозиционного политика и ученого-экономиста Губала Ибадоглу и призвал к полному снятию с него обвинений.

«Я приветствую решение правительства Азербайджана перевести Губада Ибадоглу под домашний арест, что позволит ему получить важную медицинскую помощь.

Я надеюсь, что такое милосердие может быть расширено, чтобы дать ему полное освобождение и свободу путешествовать», - написал Дурбин на платформе X.

* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, включая Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали свободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.