Сенатор Дурбин приветствовал освобождение Губада Ибадоглу
Сенатор Дурбин приветствовал освобождение Губада Ибадоглу
Американский сенатор Дик Дурбин приветствовал перевод в Азербайджане под домашний арест оппозиционного политика и ученого-экономиста Губала Ибадоглу и призвал к полному снятию с него обвинений.
«Я приветствую решение правительства Азербайджана перевести Губада Ибадоглу под домашний арест, что позволит ему получить важную медицинскую помощь.
Я надеюсь, что такое милосердие может быть расширено, чтобы дать ему полное освобождение и свободу путешествовать», - написал Дурбин на платформе X.
* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).
Ряд стран и международных организаций, включая Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали свободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.
22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.
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