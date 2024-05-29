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(10 часов назад)
Служба внешних связей ЕС  вновь призывает Баку освободить политзаключенных

Служба внешних связей ЕС  вновь призывает Баку освободить политзаключенных

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Служба внешних связей ЕС  вновь призывает Баку освободить политзаключенных

29 мая пресс-секретарь Службы внешний связей и безопасности ЕС выступил с заявлением в связи с актом помилования в Азербайджане.

«Ильхам Алиев помиловал 25 мая 154 заключенных,  в отличие от прошлого, не были помилованы  осужденные за реализацию своих основных прав.

В последние месяцы наблюдается тревожный рост числа арестов независимых журналистов, правозащитников и политических активистов по политически мотивированным обвинениям. Преследованию подверглись представители независимых СМИ, таких как Abzas Media, Toplum TV, Kanal 11 и Kanal 13, политическое движение  Платформа III республики, независимые профсоюзы  и другие организации, такие как Институт демократических инициатив. Многим из них срок предварительного заключения неоднократно продлевался.

Европейский Союз продолжает призывать Азербайджан освободить всех заключенных за реализацию своих основных прав и обеспечить достойные и безопасные условия для задержанных, включая их полный доступ к здравоохранению и независимым юридическим услугам.

Мы по-прежнему особенно обеспокоены состоянием здоровья Губада Ибадоглу и Алескера Мамедли. Мы повторяем наш призыв к властям Азербайджана снять запрет на поездки г-на Ибадоглу, чтобы позволить ему получить медицинскую помощь, в которой он срочно нуждается.

Участие гражданского общества находится в центре внимания Глобальной конференции ООН по изменению климата (COP 29), которую Азербайджан проведет в ноябре. COP 29 – это возможность для Азербайджана подтвердить свою приверженность своим обязательствам по международному праву и создать условия для работы свободного и независимого гражданского общества. Это также соответствует обязательствам Азербайджана как члена Восточного партнерства, подтвержденным в Декларации саммита Восточного партнерства в декабре 2021 года», - сказано в заявлении.

 

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