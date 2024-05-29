Состояние  оппозиционера, проглотившего в СИЗО батарейку, остается  тяжелым

Проглоченная активистом партии Народного фронта Эльханом Алиевым в СИЗО батарейка все еще в его организме, сообщила Turan в среду супруга оппозиционера Шахназ Алиева.

Напомним, что активист проглотил батарейку 26 мая в знак протеста против не выполнения данного ему обещания, что он будет в ближайшее время освобожден судом.

По словам супруги оппозиционера, Э.Алиев пребывает в тяжелом психологически состоянии и отказывается от медицинской помощи в СИЗО.

*Эльхан Алиев был арестован в июле 2023 г. по обвинению в «мошенничестве» и «изготовлении и использовании фальшивого документа». Активист назвал обвинения надуманными. Правозащитники признали его политзаключенным.

1 апреля Бакинским суд по тяжким преступлениям приговорил его к 5 годам лишения свободы. 13 мая в ходе рассмотрении апелляционной жалобы Алиев заявил о намерении начать сухую голодовку.