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(10 часов назад)
Обвиняемый в подготовке теракта в Азербайджане афганец предстанет перед судом

Обвиняемый в подготовке теракта в Азербайджане афганец предстанет перед судом

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Афганец, обвиняемый в подготовке теракта в Азербайджане, предстанет перед судом

Обвиняемый в подготовке теракта на территории Азербайджана, 34-летний гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан предстанет перед судом.

Подготовительное заседание по его делу назначено в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Шалалы Гасановой на 10 июня.

Прибывший в Азербайджан афганец был задержан в июле 2023 года.

Как сообщила тогда Служба Государственной Безопасности, Хан вел наблюдение в Баку за зданием посольства одной из стран с целью  подготовки террористического акта.

По данным следствия, гражданин Афганистана,  «контактировал с другими лицами для получения финансовой поддержки в приобретении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ".

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 УК Азербайджана (подготовка теракта по предварительному сговору группой лиц и с применением оружия и взрывчатых веществ) УК Азербайджана.

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