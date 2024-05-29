Обвиняемый в подготовке теракта в Азербайджане афганец предстанет перед судом
Афганец, обвиняемый в подготовке теракта в Азербайджане, предстанет перед судом
Обвиняемый в подготовке теракта на территории Азербайджана, 34-летний гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан предстанет перед судом.
Подготовительное заседание по его делу назначено в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Шалалы Гасановой на 10 июня.
Прибывший в Азербайджан афганец был задержан в июле 2023 года.
Как сообщила тогда Служба Государственной Безопасности, Хан вел наблюдение в Баку за зданием посольства одной из стран с целью подготовки террористического акта.
По данным следствия, гражданин Афганистана, «контактировал с другими лицами для получения финансовой поддержки в приобретении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ".
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 УК Азербайджана (подготовка теракта по предварительному сговору группой лиц и с применением оружия и взрывчатых веществ) УК Азербайджана.
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