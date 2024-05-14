Пропавший мусаватист убит сослуживцем - МВД (обновлено)

Пропавший 10 мая член партии «Мусават» Натига Мехти был убит сослуживцем по имени Эльсевер Исламов. Об этом агентству Turan сообщили в пресс-службе МВД.

Мотивы преступления не ясны. Известно, что погибший работал охранником в средней школе.

* * *

Сообщается об исчезновении активиста партии «Мусават»

14 мая партия «Мусават» сообщила об исчезновении своего активиста Натига Мехти (Улубея).

Как сказали Turan в пресс-службе партии, он пропал вместе со своим автомобилем 10 мая.

«Близкие Натига Улубея обратились с заявлением в 37-е отделение полиции. Мы также связались с МВД, однако пока никакой информации о нет. Звонки на его телефон не доходят», - сказал представитель «Мусават».

Натиг Мехти (Улубей) является заместителем председателя Сабаильской районной организации «Мусават».

В апреле он выдвигал свою кандидатуру на пост главы «Мусават» на предстоящем съезде партии. Однако за несколько дней до съезда он снялся с выборов.

Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.