Спасатели обнаружили тело погибшего президента Ирана (обновлено)

На месте крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси завершились спасательные работы.

Как сообщили местные СМИ, тело Раиси и сопровождавших его лиц обнаружены и вывезены с места катастрофы.

Похороны 9 человек, находившихся в разбившемся в горах вертолете, должны состояться 21 мая.



* * *

2024-05-20 10:28

Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Аятолла Сейед Эбрахим Раиси, восьмой президент Исламской Республики Иран, который в воскресенье, 19 мая, по пути в направлении города Тебриз в районе Варзакан провинции Восточный Азербайджан попал в авиационную катастрофу, вместе со всеми сопровождающими погиб.

Местные источники, присутствующие на месте происшествия с вертолетом, перевозившим президента, подтвердили гибель президента и его спутников.

Представитель верховного лидера и имам пятничной молитвы Тебриза, Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел, Малек Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана, генерал Сейед Махди Мусави, командир подразделения охраны президента, и некоторые другие охранники и члены экипажа вертолета, перевозившего президента, находились на борту.

В этой связи Правительство Исламской Республики в ближайшее время выпустит соответствующее заявление.



* * *

2024-05-20 07:56

Турецкий беспилотник обнаружил возможное место крушения вертолета президента Ирана

Утром в среду турецкий беспилотник Akinci обнаружил место крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана, сообщило в 3:50 агентство Irna.

Турецкий беспилотный летательный аппарат обнаружил "горячую точку" и оперативно передал соответствующую информацию о координатах властям Ирана.

В 04:58 официальное информационное агентство Ирана Irna опубликовало сообщение об отправке сасательных команд в две выявленные горячие точки, которые, как считается, связаны с крушением вертолета.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video