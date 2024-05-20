Спасатели обнаружили тело погибшего президента Ирана
Спасатели обнаружили тело погибшего президента Ирана (обновлено)
На месте крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси завершились спасательные работы.
Как сообщили местные СМИ, тело Раиси и сопровождавших его лиц обнаружены и вывезены с места катастрофы.
Похороны 9 человек, находившихся в разбившемся в горах вертолете, должны состояться 21 мая.
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2024-05-20 10:28
Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета
Тегеран, 20 мая, ИРНА - Аятолла Сейед Эбрахим Раиси, восьмой президент Исламской Республики Иран, который в воскресенье, 19 мая, по пути в направлении города Тебриз в районе Варзакан провинции Восточный Азербайджан попал в авиационную катастрофу, вместе со всеми сопровождающими погиб.
Местные источники, присутствующие на месте происшествия с вертолетом, перевозившим президента, подтвердили гибель президента и его спутников.
Представитель верховного лидера и имам пятничной молитвы Тебриза, Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел, Малек Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана, генерал Сейед Махди Мусави, командир подразделения охраны президента, и некоторые другие охранники и члены экипажа вертолета, перевозившего президента, находились на борту.
В этой связи Правительство Исламской Республики в ближайшее время выпустит соответствующее заявление.
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2024-05-20 07:56
Турецкий беспилотник обнаружил возможное место крушения вертолета президента Ирана
Утром в среду турецкий беспилотник Akinci обнаружил место крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана, сообщило в 3:50 агентство Irna.
Турецкий беспилотный летательный аппарат обнаружил "горячую точку" и оперативно передал соответствующую информацию о координатах властям Ирана.
В 04:58 официальное информационное агентство Ирана Irna опубликовало сообщение об отправке сасательных команд в две выявленные горячие точки, которые, как считается, связаны с крушением вертолета.
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