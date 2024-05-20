Выставка, посвященная железным дорогам Чехии
Выставка, посвященная железным дорогам Чехии
20 мая в Азербайджанском Музее железных дорог открылась фотовыставка: «История чешских железных дорог», организованная посольством Чехии в Азербайджане.
Автор работ - профессиональный фотограф и арт-куратор Айдын Садыхов, представил фотографии, сделанные в железнодорожном музее Чехии Луйне-у-Раковника.
Фотопроект дает возможность познакомиться с историей развития чешской железнодорожной системы.
На выставке также представлены нагрудные значки, посвященных различным событиям в истории Чешских железных дорог. Выставка будет открыта до 1 июня.
Адрес: возле с/м 28 Мая, площадь Джафара Джаббарлы, здание бывшей станции Сабунчу.
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