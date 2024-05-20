Выставка, посвященная железным дорогам Чехии

В сверкающем хаосе песенного конкурса "Евровидение" простота и мелодичность азербайджанского дуэта Fahree c Ilkin Dovlatov выделялись — не тем, что завоевали расположение зрителей, а тем, что они заметно отличались от преобладающего стиля "Евровидения". Их выступление в ночь на 8 мая не обеспечило им места в финале, повторив прошлогодний результат группы TuralTuranX brothers. В обоих случаях представители Азербайджана выступали двенадцатыми и демонстрировали сдержанное поведение на сцене, что заметно отличалось от ярких выступлений, часто отмечаемых на "Евровидении".