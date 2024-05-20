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(3 часа назад)
Выставка, посвященная железным дорогам Чехии

Выставка, посвященная железным дорогам Чехии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Выставка, посвященная железным дорогам Чехии

20 мая в Азербайджанском Музее железных дорог открылась фотовыставка: «История чешских железных дорог»,  организованная посольством Чехии в Азербайджане.

Автор работ - профессиональный фотограф и арт-куратор Айдын Садыхов, представил фотографии, сделанные в железнодорожном музее Чехии Луйне-у-Раковника.

Фотопроект дает возможность познакомиться с историей развития чешской железнодорожной системы.

На выставке также представлены нагрудные значки, посвященных различным событиям в истории Чешских железных дорог. Выставка будет открыта до 1 июня.

Адрес: возле с/м 28 Мая, площадь Джафара Джаббарлы, здание бывшей станции Сабунчу.

 

Выставка, посвященная железным дорогам Чехии Выставка, посвященная железным дорогам Чехии Выставка, посвященная железным дорогам Чехии Выставка, посвященная железным дорогам Чехии Выставка, посвященная железным дорогам Чехии
Выставка, посвященная железным дорогам Чехии Выставка, посвященная железным дорогам Чехии Выставка, посвященная железным дорогам Чехии Выставка, посвященная железным дорогам Чехии Выставка, посвященная железным дорогам Чехии

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