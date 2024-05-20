Отчет показывает снижение числа жалоб на бытовое насилие в 2023 году, однако опасения сохраняются

Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей Азербайджана опубликовал свой ежегодный отчет за 2023 год, который проливает свет на ситуацию с домашним насилием в стране. Хотя в докладе указывается на небольшое сокращение числа зарегистрированных случаев по сравнению с предыдущим годом, сохраняются опасения относительно распространенности и последствий таких инцидентов.

Согласно отчету, в 2023 году Министерство внутренних дел зарегистрировало 9 389 жалоб на бытовое насилие по сравнению с 9 864 жалобами в 2022 году, что представляет собой незначительное снижение. Однако, несмотря на такое сокращение числа зарегистрированных случаев, эти цифры подчеркивают сохраняющуюся проблему борьбы с бытовым насилием в стране.

Из числа зарегистрированных случаев в 2023 году 1386 человек были привлечены к ответственности за преступления, связанные с насилием в семье. В их число входили 88 женщин и 1298 мужчин, которые были привлечены к ответственности за совершение 1482 преступлений, связанных с насилием в семье. Хотя число судебных преследований остается значительным, это также свидетельствует о гендерном неравенстве в совершении таких преступлений.

В докладе также сообщается, что в 2023 году 1224 женщины и 289 мужчин пострадали от домашнего насилия, что подчеркивает непропорционально большое воздействие на женщин как жертв такого насилия. Среди наиболее тревожных данных - случаи насилия, вызванные семейными конфликтами и ревностью, в результате которых жертвами стали 49 женщин. Из этих случаев 47 были связаны с преднамеренным убийством, один привел к самоубийству, а другой - к причинению тяжкого умышленного вреда здоровью.

Несмотря на некоторое снижение числа подобных инцидентов по сравнению с предыдущим годом, в докладе подчеркивается настоятельная необходимость продолжения усилий по борьбе с насилием в семье и его предотвращению. Адвокаты и власти подчеркивают важность повышения осведомленности, предоставления услуг поддержки пострадавшим и принятия эффективных юридических мер для привлечения виновных к ответственности.

Выпуск ежегодного доклада происходит на фоне продолжающихся национальных и международных усилий по борьбе с гендерным насилием и поощрению гендерного равенства. Несмотря на достигнутый прогресс в некоторых областях, сохранение бытового насилия остается серьезной проблемой, требующей постоянного внимания и действий со стороны всех слоев общества.