  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear140 C
  • Вторник, 21 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Шейх Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования лидеру Ирана  Али Хаменеи

Шейх Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования лидеру Ирана  Али Хаменеи

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Шейх Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования лидеру Ирана  Али Хаменеи

Глава Управления мусульман Кавказа шейх Аллахшукюр Пашазаде направил послание лидеру Ирана Али Хаменени по случаю гибели президента Ирана.

«Известие о трагической гибели президента Ирана  Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета глубоко потрясло меня.

Выражаем вам, семьям и близким погибших и всему иранскому народу  наши глубочайшие соболезнования  от имени мусульман Азербайджана и Кавказа», - говорится в послании.

Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем, который служил своей стране самоотверженно и преданно. «Память о президенте Раиси, который не жалел усилий для развития ирано-азербайджанских отношений и углубления дружественных добрососедских отношений, всегда будет жить в наших сердцах», - отмечено в послании.

 

Написать отзыв

Политика

İran Prezidentinin də həlak olduğu helikopter qəzasına görə məsuliyyəti kim daşıyır? – Sədrəddin Soltan Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей