Шейх Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования лидеру Ирана  Али Хаменеи

Глава Управления мусульман Кавказа шейх Аллахшукюр Пашазаде направил послание лидеру Ирана Али Хаменени по случаю гибели президента Ирана.

«Известие о трагической гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета глубоко потрясло меня.

Выражаем вам, семьям и близким погибших и всему иранскому народу наши глубочайшие соболезнования от имени мусульман Азербайджана и Кавказа», - говорится в послании.

Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем, который служил своей стране самоотверженно и преданно. «Память о президенте Раиси, который не жалел усилий для развития ирано-азербайджанских отношений и углубления дружественных добрососедских отношений, всегда будет жить в наших сердцах», - отмечено в послании.