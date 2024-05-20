Шейх Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования лидеру Ирана Али Хаменеи
Шейх Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования лидеру Ирана Али Хаменеи
Глава Управления мусульман Кавказа шейх Аллахшукюр Пашазаде направил послание лидеру Ирана Али Хаменени по случаю гибели президента Ирана.
«Известие о трагической гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета глубоко потрясло меня.
Выражаем вам, семьям и близким погибших и всему иранскому народу наши глубочайшие соболезнования от имени мусульман Азербайджана и Кавказа», - говорится в послании.
Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем, который служил своей стране самоотверженно и преданно. «Память о президенте Раиси, который не жалел усилий для развития ирано-азербайджанских отношений и углубления дружественных добрососедских отношений, всегда будет жить в наших сердцах», - отмечено в послании.
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