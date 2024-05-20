Движение транспорта в Баку перестроено в связи с началом работ по сносу моста Джаваншир

Движение транспорта в Баку перестроено в связи с началом работ по сносу моста Джаваншир

В связи с началом работ по сносу моста Джаваншир автомобилисты и пассажиры пригородных поездов в Баку готовятся к изменениям в схеме движения, которые начнутся с сегодняшнего дня.

Согласно введенной временной схеме, движение автобусных маршрутов № Е1 и 125 будет перенаправлено по альтернативным улицам, чтобы уменьшить перебои, вызванные ремонтом моста.

"Автобус-экспресс № Е1 продолжит курсировать по обычному маршруту, пересекая улицы 28 мая и Пушкина, в то время как автобус № 125 будет перенаправлен на улицы Рашида Бейбутова, Сулеймана Рагимова и проспект Азадлыг", - заявил представитель транспортного управления.

Временные меры направлены на обеспечение беспрепятственного движения транспорта в условиях продолжающихся работ по сносу моста Джаваншир. Кроме того, для обеспечения беспрепятственного движения по альтернативным маршрутам, 28 мая на улицах Низами, Узеира Гаджибейли, Кёвкяба Сафаралиева, Сабита Оруджева, Еременко и Фируза Гамбарова временно закрыты некоторые парковочные места.

Власти призвали пассажиров пригородных поездов соответствующим образом планировать свои поездки и соблюдать правила дорожного движения в этот переходный период. Ожидается, что реорганизация дорожного движения будет действовать до завершения работ.