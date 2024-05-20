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(3 часа назад)
Назначен прокурор города Ханкянди

Назначен прокурор города Ханкянди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен прокурор города Ханкянди

Руководителем вновь созданной Ханкяндинской городской прокуратуры назначен Рашадат Оруджев.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Камран Алиев.

Как говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, Оруджев принят на службу в органы  прокуратуры  в 2012 г, работал в прокуратурах Мингячевира, Товуза и Баку.

С 2019 г. до сегодняшнего назначения занимал должность заместителя прокурора Ясамальского района Баку.

 

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