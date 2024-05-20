Назначен прокурор города Ханкянди

Руководителем вновь созданной Ханкяндинской городской прокуратуры назначен Рашадат Оруджев.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Камран Алиев.

Как говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, Оруджев принят на службу в органы прокуратуры в 2012 г, работал в прокуратурах Мингячевира, Товуза и Баку.

С 2019 г. до сегодняшнего назначения занимал должность заместителя прокурора Ясамальского района Баку.