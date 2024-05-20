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Дайга Миериня: Азербайджан – важный стратегический партнер Латвии
Азербайджан является важным стратегическим партнером Латвии, заявила председатель Сейма – парламента этой балтийской страны Дайга Миериня на сегодняшней пресс-конференции в Баку.
В рамках визита в Азербайджан, она совершила поездку в Карабах, посетила Шушу и Физули.
Миериня подчеркнула, что визиты представителей международного сообщества на освобожденные от оккупации территории играют важную роль в донесении азербайджанских реалий до мирового сообщества.
Она заявила о готовности латвийских компаний принять участие в строительно-восстановительных работах в Шуше.
Сегодня же Дайгу Миериня принял глава государства Ильхам Алиев, который рассказал ей об истории конфликта с Арменией.
Гостья, в свою очередь, рассказала, что история культурных связей между народами Азербайджана и Латвии имеет глубокие корни. В этой связи она напомнила , что латвийская художница Юлие Страумен более 100 лет назад жила и работала учительницей в Шуше и создала в Шуше коллекцию азербайджанских ковров.
На встрече было выражено удовлетворение отношениями и взаимной поддержкой между двумя странами в рамках международных организаций.
В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества между странами в сельском хозяйстве, туризме и других сферах. Было отмечено, что Латвия имеет очень хороший опыт в сфере сельского хозяйства и выражен интерес в сотрудничестве с Азербайджаном в этой сфере.
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