В результате катастрофического поворота событий Иран переживает внезапную потерю президента Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахиана и нескольких высокопоставленных чиновников в результате крушения вертолета 19 мая. Авиакатастрофа, первоначально приписываемая неблагоприятным погодным условиям, вызвала шок по всей стране и подняла вопросы о безопасности и техническом обслуживании стареющего авиационного парка Ирана.

Иранские официальные лица подтвердили трагическую гибель людей рано утром 20 мая, указав в качестве основной причины аварии суровые погодные условия. Вертолет, более старая модель, приобретенный во времена правления Реза шаха Пехлеви, привлек к себе пристальное внимание из-за своего возраста и состояния. "Самая старая версия этого вертолета была разработана в 1979 году, и Иран, вероятно, приобрел его примерно в то же время", - отметил президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз. Он раскритиковал использование такого устаревшего оборудования для перевозки высших должностных лиц страны.

Авиакатастрофа произошла, когда президент Раиси и его делегация возвращались из официального визита в Тебриз. По словам Сабира Рустамханлы, члена комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, инцидент вызвал международный резонанс: страны направили спасателей и использовали спутниковые технологии для оказания помощи в поисках. Несмотря на сложные погодные условия, два других вертолета, летевших вместе с президентским самолетом, благополучно добрались до места назначения.

Рустамханлы в беседе с Turan рассказал о событиях, приведших к авиакатастрофе, отметив, что президент Раиси был в хорошем настроении после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Были альтернативные маршруты, которые позволили бы избежать тумана и моросящего дождя, но у судьбы были другие планы", - сказал он, подчеркнув, что все потенциальные причины авиакатастрофы, включая возможность нечестной игры, будут тщательно расследованы.

Эльхан Шахиноглу, глава исследовательского центра Atlas, указал на давние проблемы Ирана с его авиационным парком, усугубленные международными санкциями, которые препятствуют закупке и техническому обслуживанию самолетов. "Несмотря на то, что появилось множество теорий, объяснение неблагоприятными погодными условиями кажется наиболее правдоподобным", - сказал он Радио Азадлыг. Он также намекнул на возможные внутриполитические распри, предположив, что катастрофа могла быть следствием более глубоких конфликтов внутри правящих группировок Ирана.

Политический обозреватель Зардушт Ализаде подчеркнул важность создания комиссии по расследованию крушения. "Черный ящик вертолета будет иметь решающее значение для понимания неисправности его систем", - отметил он. Ализаде подчеркнул, что в то время были экстремальные погодные условия, которые, по его мнению, стали основной причиной аварии.

Крушение вертолета произошло всего через день после важного дипломатического мероприятия, на котором президенты Раиси и Алиев торжественно открыли гидроэлектростанции "Худаферин" и "Девичья башня" на реке Араз, символизируя укрепление двусторонних связей между Ираном и Азербайджаном. Это событие ознаменовало заметную оттепель в отношениях после периодов напряженности и взаимных обвинений.

В своем выступлении на церемонии открытия президент Ильхам Алиев подчеркнул важность регионального сотрудничества и пагубное влияние внешнего вмешательства. "Развитие нашего региона должно определяться волей людей, живущих здесь, а не тех, кто находится за тысячи километров", - заявил он.

Трагический инцидент не только погрузил Иран в траур, но и бросил тень на недавние дипломатические достижения в отношениях с Азербайджаном. Поскольку страна ожидает выводов комиссии по расследованию, основное внимание по-прежнему уделяется обеспечению безопасности и надежности своей транспортной инфраструктуры для предотвращения подобных трагедий в будущем.