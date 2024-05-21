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(2 часа назад)
Срок следствия по делу Губада Ибадоглу продлен до 20 августа

Срок следствия по делу Губада Ибадоглу продлен до 20 августа

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Срок следствия по делу Губада Ибадоглу продлен до 20 августа

Срок следствия по делу оппозиционного политика, ученого-экономиста Губада Ибадоглу продлен до 20 августа.

Об этом сообщил его брат Галиб Тогрул.

По его словам, поскольку Ибадоглу не находится в заключении, то решение о продлении срока следствия принято не судом, а следственным органом.

Тогрул отметил, что согласно законодательству, максимальный срок следствия по статьям обвинения Ибадоглу может составит 12 месяцев и только по представлению генерального прокурора может быть продлено еще на 1 месяц.

«Так и случилось», - отметил брат политика, подчеркнул, что общий срок следствия по делу Ибадоглу составит 13 месяцев.

Вместе с тем, решение о домашнем аресте, принятое 22 апреля теперь изменено на передачу под надзор полиции.

В связи с этим, с Ибадоглу вчера был снят электронный браслет.

Это позволит Ибадоглу пройти обследования - компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию.

Ибадоглу был арестован в июле 2023 г. Ему были предъявлены обвинения по ст. 204.3.1  (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд государств, международных организаций,  политиков, включая Госдепартамент США, сенаторов и конгрессменов  США, призвали освободить Ибадоглу. Он был признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.

Однако 4 мая сотрудники полиции надели ему электронный браслет для удаленного наблюдения за ним.

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