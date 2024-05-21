Срок следствия по делу Губада Ибадоглу продлен до 20 августа

Срок следствия по делу Губада Ибадоглу продлен до 20 августа

Срок следствия по делу Губада Ибадоглу продлен до 20 августа

Срок следствия по делу оппозиционного политика, ученого-экономиста Губада Ибадоглу продлен до 20 августа.

Об этом сообщил его брат Галиб Тогрул.

По его словам, поскольку Ибадоглу не находится в заключении, то решение о продлении срока следствия принято не судом, а следственным органом.

Тогрул отметил, что согласно законодательству, максимальный срок следствия по статьям обвинения Ибадоглу может составит 12 месяцев и только по представлению генерального прокурора может быть продлено еще на 1 месяц.

«Так и случилось», - отметил брат политика, подчеркнул, что общий срок следствия по делу Ибадоглу составит 13 месяцев.

Вместе с тем, решение о домашнем аресте, принятое 22 апреля теперь изменено на передачу под надзор полиции.

В связи с этим, с Ибадоглу вчера был снят электронный браслет.

Это позволит Ибадоглу пройти обследования - компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию.

Ибадоглу был арестован в июле 2023 г. Ему были предъявлены обвинения по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд государств, международных организаций, политиков, включая Госдепартамент США, сенаторов и конгрессменов США, призвали освободить Ибадоглу. Он был признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.

Однако 4 мая сотрудники полиции надели ему электронный браслет для удаленного наблюдения за ним.