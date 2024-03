США «глубоко обеспокоены» полицейским рейдом на телеканал Toplum TV и арестами журналистов

Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» сообщениями о том, что азербайджанская полиция совершила сегодня обыск в офисе независимого издания Toplum TV, а также сообщениями об арестах нескольких независимых журналистов и активистов гражданского общества , сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтоне.

"Мы выражаем наши твердые возражения против продолжающихся попыток запугать, подавить и наказать журналистов, активистов гражданского общества и оппозиционных деятелей", - сказал Миллер на брифинге в среду, отвечая на запрос TURAN.

«Мы призываем Азербайджан положить конец преследованиям тех, кто осуществляет свои основные свободы, и призываем освободить всех лиц, несправедливо удерживаемых в политически мотивированных делах. Никто не должен сталкиваться с тюремным заключением или другим наказанием за осуществление свободы выражения мнений".

Почему он думает, что правительство услышит эти призывы, если до сих пор оно игнорировало подобную реакцию международного сообщества ? На этот вопрос Turan Миллер сказал: "Я не буду делать другие выводы, просто скажу, что они должны прекратить подавление свободы выражения мнений - потому , что это в интересах их собственного народа.

Я могу заверить вас, что когда мы ведем частные дипломатические переговоры с азербайджанскими должностными лицами, как это делал государственный секретарь в прошлом месяце, то мы поднимает эти самые вопросы».

