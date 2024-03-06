Акиф Гурбанов заподозрен в контрабанде

Руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов задержан в качестве подозреваемого, сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

По ее словам, Гурбанову вменяются действия, предусмотренные ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц ) УК Азербайджана.

По этой статье Гурбанову грозит от 5 до 8 ле лишения свободы.

Адвокат отметила, что Гурбанов был задержан 6 марта днем в офисе "Платформы III Республики".

В офисе был проведен обыск. «Акиф Гурбанов рассказал, что из офиса изъяли 30 тысяч евро, которые сами же сотрудники правоохранительных органов подложили. Фактически 5-6 сотрудников полиции совершили налет на офис. Находившихся там Акифа Гурбанова и Руслана Иззетли (член правления "Платформы III Республики") завели в одну из комнат, а в других комнатах силовики полностью бесконтрольно совершили какие-то действия. И потом якобы из офиса нашли 30 тысяч евро. Акиф Гурбанова говорит, что эти деньги не принадлежат ни ему, ни этой организации», - сказала Гумбатова.

Она отметила, что в ходе обыска на квартире Гурбанова были изъяты некоторые личные документы.

Защитница подчеркнула, что обыски в офисе и на квартире были проведены без участия адвоката.

«Я узнала о задержании уже поле того, как был проведен обыск в офисе. Но на обыск в квартире меня не пустили сотрудники полиции», - отметила Гумбатова.

Она отметила, что 7 или 8 марта суд рассмотрит ходатайство следствия о предварительном заключении Гурбанова.

В пресс-службе МВД объяснили не допуск адвоката на обыск в квартире Гурбанова тем, что она «опоздала на оперативно-розыскное мероприятие».

Остается не ясным судьба двух других членов платформы – Руслана Иззетли и Араза Алиева, которые, по словам соратников также задержаны.