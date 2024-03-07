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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Youtube страница Toplum TV исчезла

В полночь  6 марта в соцсети Youtube закрылся аккаунт Toplum TV. Одновременно стали исчезать видео репортажи этого издания. 

Всего на аккаунте было 3600 видео при 92000 подписчиков.

Судя по всему, полиция получила доступ к аккаунту или заставила  администратора страницы уничтожать многолетний труд журналистского коллектива.

На 24 часа на аккаунте оставалось 2000 видео, то есть за несколько часов была стерта треть видео материалов.

На полночь 6 марта остается неизвестной судьба остальных задержанных журналистов и их местонахождение.

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