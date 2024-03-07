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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Шесть сотрудников Toplum TV подозреваются в контрабанде

К полуночи из главного управления полиции города Баку были отпущены задержанные 6 марта сотрудники Toplum TV – Парвана Гурьанлы, Аля Агаева, Джейхуна Гасанли, Джамиля Азимова, Фидан Алиджанова, Джавид Рамазанов, Гюльйетер Махмудова, Самир Агазаде, Садиг Мамедов.

Об этом сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова.

В полиции оставались другие сотрудники Toplum TV  Эльмир Аббасов, Талех Бадалов, Ханлар Ализаде, Мушвиг Джаббарова и Фарид Исмаилов, члены Института демократических инициатив Али Зейнал и Илькин Ахмедов, а также члены платформы III Республика Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли.

Против Исмаилова открыто уголовное дело  по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК Азербайджана, сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, Исмаилов заявил, что на него оказывалось психологическое и физическое давление, чтобы он подписал какие-то документы.  Он отказался. Защита будет подавать жалобу.

По последней информации по ст. 206.3.2 подозреваются также Мушфиг Джаббаров, Али Зейнал,  Рамиль Бабаев, Эльмир Аббасов и Илькин Ахмедов.

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